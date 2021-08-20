МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 года) по 19 августа экспортировала 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 25,8% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ.

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за июль и август), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 19 августа было экспортировано 4,2 миллиона тонн зерновых культур, что на 30% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона.

В том числе поставки ячменя сократились на 43,9% и составили 0,6 миллиона тонн, а экспорт кукурузы — на 63,6%, до 0,1 миллиона.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 19 августа составила 299 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 20 долларов (на 7,2%).

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоза РФ считает, что экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду мог достигнуть 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн; экспортный потенциал зерна в текущем сезоне министерство оценивает на уровне 51 миллиона тонн.