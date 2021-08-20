МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил вернуть в государственную собственность предприятие "Черкассы Азот", входящее в холдинг OSTCHEM украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

"Мы рассматривали вопрос о возвращении в государственную собственность, в управление (государства – ред.) предприятие "Черкассы Азот". Был доклад министра энергетики по этому вопросу. Было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в госсобственность предприятия "Черкассы Азот", которого незаконно в свое время путем мошеннических манипуляций государство лишилось", — заявил Данилов.