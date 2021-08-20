ВАШИНГТОН, 20 авг — ПРАЙМ. Решение о новых санкциях США в связи со строительством "Северного потока 2" согласуется с политикой противодействия проекту, всего в санкционном списке теперь семь человек и 16 судов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. США ввели новые санкции против "Северного потока-2"

"Сегодняшний отчет согласуется с продолжающимся противодействием Соединенных Штатов газопроводу "Северный поток 2", — говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой госдепа.

По его словам, всего ограничительные меры наложены на семь человек и 16 судов.

Блинкен добавил, что США продолжают работать с партнерами для противодействия российскому проекту.

"Администрация продолжает выступать против трубопровода "Северный поток 2", в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом", — заявил Блинкен.

По его словам, действия США направлены на защиту от "вредоносной деятельности России, в том числе в энергетической сфере".

Помимо этого, США с 7 сентября вводят ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия, а также экспорта ядерных технологий, сообщил в пятницу госдепартамента США. Алексей Навальный задержан по прилете в Россию

Ограничения коснутся "импорта определенного вида российского огнестрельного оружия" и боеприпасов, а также "экспорта ядерной и ракетной продукции и технологий", сообщили в госдепартаменте.

В Вашингтоне объявили, что ограничения вводятся в связи с "применением РФ химического оружия" и начнут действовать ориентировочно после 7 сентября, когда документ будет официально опубликован на сайте правительства. Ограничения будут действовать по меньшей мере в течение 12 месяцев.

Ранее 20 августа минфин США объявил введение новых санкций в связи с годовщиной отравления Алексея Навального.

Под санкции, в частности, попали Институт криминалистики ФСБ и ряд его сотрудников, а также Испытательный институт военной медицины, входящий в структуру Минобороны РФ.

В Кремле ранее отвергли обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ, добавив, что Россия верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия.

В российском МИД отмечали, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химоружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО.