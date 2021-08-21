МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Получить материнский капитал в России могут в том числе и отцы. Как пишет "Российская газета", отец может получать материнский капитал в том случае, если он является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга — усыновителем.

Об этом изданию рассказали в пресс-службе Минтруда.

Согласно действующим правилам, родители, воспитывающие детей, рожденных суррогатной матерью, могли получить материнский капитал только в том случае, если оба являются родителями ребенка.

В ситуации, когда например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга — усыновляет ребенка, то материнский капитал получить было нельзя.

Разработанные изменения дадут семьям возможность получить финансовую поддержку от государства семьям, где мужчина являлся единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, и супруга усыновила ребенка.

Материнского капитал с 1 января 2021 года вырос на 3,7%. Сейчас это 483,8 тысячи рублей на первого ребёнка и 639,4 тысячи рублей — на второго.

За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ.