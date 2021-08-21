МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло проект постановления по созданию филиалов иностранных страховщиков из стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) на российской территории, сообщается на сайте кабмина. Трутнев рассказал о планах создать на Курилах "практически офшор"

"Проектом постановления предусматривается предоставление иностранным страховщикам, зарегистрированным в государствах-членах ВТО, права осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации посредством создания филиалов… Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание в стране филиалов иностранных страховых организаций. Он направлен на выполнение обязательств РФ по допуску филиалов иностранных компаний из государств-членов ВТО для осуществления страховой деятельности на территории России, причем условия их работы будут сопоставимы с теми, что установлены для российских страховщиков.