МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство России одобрило дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, сообщается на сайте кабмина. Кабмин принял проект по созданию филиалов иностранных страховщиков

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится на сайте.

Отмечается, что законопроект предлагает распространить меры по полному государственному обеспечению и предоставлению дополнительных соцгарантий, предусмотренных при обучении по профессиональным образовательным программам и программам основного общего, среднего общего образования, на сирот-школьников, учеников, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших родителей или одного из них в период обучения.