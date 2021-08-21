БЕРЛИН, 21 авг — ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своим преемником на этом посту председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета. Депутат назвал встречу Путина и Меркель примером конструктивного диалога

"Это первые выборы с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не борется за переизбрание… За 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем пятидесяти лет… Это повод бороться, чтобы за этими… годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия", — сказала Меркель, выступая на предвыборном мероприятии в Берлине.

Она добавила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности "первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними". "Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность — в бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн-Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И — я глубоко убеждена в этом — в качестве канцлера Федеративной Республики Германия", — сказала Меркель под аплодисменты собравшихся.

В субботу в Берлине проходит предвыборное мероприятие консервативного блока ХДС/ХСС. В нем принимают участие кандидат в канцлеры Германии от этого блока — председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет, глава Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, экс-председатель Христианско-демократического союза и канцлер Германии Ангела Меркель. Выборы в бундестаг Германии состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель ранее заявила, что после этих выборов собирается уйти из политики.