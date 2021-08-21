МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля. Китайцев восхитил сентиментальный жест Путина на встрече с Меркель

"Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.

Кроме того, президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции самолёта Бе-200ЧС Минобороны России и условились о дальнейших личных контактах.