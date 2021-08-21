2021-08-21T17:17:48+03:00
2021-08-21T17:17:48+03:00
2021-08-21T17:17:48+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210821/834499005.html
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с терроризмом и... ПРАЙМ, 21.08.2021
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83320/24/833202447.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83320/24/833202447.jpg
https://1prime.ru/images/83320/24/833202444.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83320/24/833202444.jpg
https://1prime.ru/images/83320/24/833202441.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83320/24/833202441.jpg
https://1prime.ru/world/20210821/834498634.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике", — говорится в сообщении.
Отмечается, что также были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.
Кроме того, президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции самолёта Бе-200ЧС Минобороны России и условились о дальнейших личных контактах.