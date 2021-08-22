МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Молодые россияне от 25 до 34 лет больше всех заинтересованы в подработке, при этом чаще всего ее берут мужчины, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости. Названы критерии, по которым россияне выбирают работу

В исследовании на основе анкетирования пользователей мобильного приложения и телефонного опроса приняли участие около 10 тысяч человек из разных регионов России.

"Чаще всего берут подработку мужчины – они составляют 57% респондентов", — говорится в сообщении.

Активнее всех дополнительным заработком интересуются россияне в возрасте от 25 до 34 лет – 29% опрошенных, выяснили эксперты. Несколько реже (24%) подработку ищут в возрасте от 35 до 44 лет. Активным остается и поколение зумеров (18-24 года), которые составляют 20% всех заинтересованных в подработке респондентов.

Почти столько же (18%) россиян ищут подработку в возрасте от 45 до 54 лет. "Доля людей старше 55 лет составляет 9%, что может объясняться меньшей экономической активностью этой категории граждан и тем, что они не так часто ищут дополнительный заработок в интернете и через мобильные приложения", — отмечается в материалах.

Больше половины россиян (57%) готовы подрабатывать за счет продажи и доставки продуктов питания. Больше трети (36%) хотели бы продавать туристические продукты, а четверть (25%) – финансовые услуги. Чуть меньше респонденты заинтересованы в реализации образовательных (22%) и медицинских (20%) услуг, выяснили в Zlaker.