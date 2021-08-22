МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подтянуть доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции. Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим

"Мы, конечно, должны в социальной сфере адекватно реагировать на эти процессы. И, конечно, эти индексации, запланированные по инфляции, которую мы ожидали раньше, ее недостаточно. Повторяю, мы исходили из того, что она будет где-то в районе 4 (процента — ред.), сейчас 6,5, и конечно, нужно подтянуть и денежные доходы отдельных категорий граждан", — сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Путин отметил, что многое уже сделано, чтобы поддержать производство, малый и средний бизнес, людей, которые временно потеряли работу.

"Но по отдельным категориям государство должно предпринять прямые шаги поддержки. И к таким категориям, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним", — добавил он. Поддержка денежного довольствия военнослужащих не должна быть снивелирована на фоне инфляции, подчеркнул глава государства.