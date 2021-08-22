МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в целом экономика РФ восстановлена до докризисного уровня.

"Но в целом она… восстановлена до докризисного уровня. Конечно, большой ущерб экономике, реальным доходам граждан нанесли так называемые локауты, то есть остановка деятельности предприятий", — сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".

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