МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин согласился с идеей депутата Госдумы Андрея Макарова провести Госсовет по налогам и формированию бюджета. Путин обсудит с правительством мораторий на проверки бизнеса

Макаров выступил с такой инициативой на встрече Путина с представителями "Единой России".

"Что касается межбюджетных отношений. Вопрос обсуждается нами постоянно. Очевидно совершенно, на федерации лежит особая ответственность за общее состояние государственный финансов, решения общенациональных задач в сфере обороны, безопасности… образования, медицины… тем не менее, межбюджетные отношения важны не только для того, чтобы обеспечить уровень субсидий и дотаций, но и для того, чтобы создать собственную базу для регионов и муниципалитетов… определенный, мне кажется, перекос в последнее время произошел. Этот перекос связан с тем, что регионы могли бы получать больше, даже несмотря на то, что финансы становятся все более благородного качества, региональные доходы увеличиваются", — сказал Путин.

"И нужно подготовить тот Госсовет, о котором вы сказали. И на правительственном уровне, на уровне Минфина, регионального руководства", — добавил он.

Кроме того, Владимир Путин считает необходимым убрать формальности, которые препятствуют работе в рамках народного бюджета в ряде территорий. "Эти формальности точно надо убрать. И в рамках работы по совершенствованию межбюджетных отношений. Все это в работе, в поле нашего зрения, внимания", — добавил президент.