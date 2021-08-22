МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минтруд РФ и партия "Единая Россия" внедряют проект "социального казначейства", которое призвано упростить россиянам получение выплат и льгот беззаявительно или после одного заявления, рассказала замминистра труда Ольга Баталина на встрече президента РФ Владимира Путина представителями "Единой России". Путин призвал защитить соцвыплаты россиян

"Цель проекта — адресное предоставление мер поддержки по единому стандарту на основании одного заявления или вообще без заявления. Социальное казначейство как проект найдет отражение в народной программе "Единой России"… Социальное казначейство — это и поддержка граждан с инвалидностью. В программе "Единой России" мы не говорим только о физической доступности для них объектов горсреды. Важна и доступность услуг. Для граждан старшего возраста, занятости, обучения", — сказала Баталина.

Замминистра подчеркнула, что ранее такой подход применялся в пандемию, и семьи к нему начали привыкать.