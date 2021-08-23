МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Уже с 1 сентября родители детей до семи лет включительно смогут получать по больничному листу в случае болезни ребенка максимальные выплаты. Вне зависимости от стажа работы, отмечает "Российская газета". Названы популярные способы обмана россиян при просмотре квартиры

В Минтруде отметили, что такие выплаты по больничным листам затронут 1,5 миллиона родителей ежегодно.

Поясняется, что это не приведет к росту расходов со стороны работодателя: выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования (ФСС).

При этом родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, фонд будет производить расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка.

Отметим, что по общим правилам в России размер пособия по временной нетрудоспособности (больничному листу) зависит от продолжительности страхового стажа.

Если страховой стаж менее пяти лет — выплаты по больничному листу составляют 60% среднего заработка, однако это не может превышать сумму в 44 400 рублей в среднем за месяц.



При страховом стаже от 5 до 8 лет пособие будет выплачиваться в размере 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей среднем за месяц.



Для россиян, чей страховой стаж составляет больше восьми лет, больничный будет равен 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц.



На максимальные суммы выплат могут рассчитывать только работники с достаточно высоким средним заработком.

"Теперь стаж для родителей маленьких детей не будет иметь значение. Размер больничных будет зависеть от зарплаты родителя. Так, нужно будет сложить доходы за 2 последних года и разделить эту сумму на 730 (количество дней в двух годах)", — пояснил в беседе с изданием адвокат Владимир Постанюк.