МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе снизился до 59,5 пункта с 60,2 пункта в июле, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Консультации России и ЕС по спорам в ВТО намечены на сентябрь

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 59,7 пункта.

Индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, снизился до минимума за шесть месяцев в 61,5 пункта с 62,8 пункта в июле. Аналитики ждали снижения лишь до 62 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, сократился до 59,7 пункта с 59,8 пункта в июле. Аналитики ожидали сохранения показателя.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, уменьшился до 60,6 пункта с июльского уровня в 62,4 пункта. Прогноз составлял 62,2 пункта. PMI сферы услуг Германии сократился до 61,5 пункта с 61,8 пункта в июле. Аналитики ожидали уменьшения до 61 пункта. PMI в промышленности опустился до минимума за шесть месяцев в 62,7 пункта с июльской отметки в 65,9 пункта. Прогноз составлял 65 пунктов.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, снизился в августе до 55,9 пункта с уровня июля в 56,6 пункта. Аналитики ждали уменьшения лишь до 56,5 пункта. PMI страны в сфере услуг снизился до 56,4 пункта с 56,8 пункта месяцем ранее. Прогноз составлял 57 пунктов. PMI Франции в промышленности снизился до минимума за шесть месяцев в 57,3 пункта с 58 пунктов в июле, совпав с прогнозами.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.