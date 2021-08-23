МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российские семьи, воспитывающие детей до трех лет могут получить 6 выплат, сообщил Минтруд в своем официальном Instagram-аккаунте. Россиянам предлагают слетать в Болгарию за 3,5 тысячи рублей

Первая такая выплата — материнский капитал. Если первый ребенок в семье родился до 1 января 2020 года, а второй — после этой даты, то размер выплаты составит 639 431,83 рубля.

Другая выплата — пособие по беременности и родам. Оно выплачивается в размере 100% средней заработной платы за предыдущий год.

Единовременное пособие при рождении ребенка в этом году составляет 18 004 рубля, это третья такая выплата. Его может получить один из родителей, вне зависимости от трудоустройства и дохода семьи. В случае, если рождается сразу несколько детей, то деньги полагаются за каждого из них.

Еще три выплаты, на которые могут расчитывать россияне с детьми, это: