Минтруд напомнил, что российские семьи с детьми до трех лет могут получить шесть выплат
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российские семьи, воспитывающие детей до трех лет могут получить 6 выплат, сообщил Минтруд в своем официальном Instagram-аккаунте.
Первая такая выплата — материнский капитал. Если первый ребенок в семье родился до 1 января 2020 года, а второй — после этой даты, то размер выплаты составит 639 431,83 рубля.
Другая выплата — пособие по беременности и родам. Оно выплачивается в размере 100% средней заработной платы за предыдущий год.
Единовременное пособие при рождении ребенка в этом году составляет 18 004 рубля, это третья такая выплата. Его может получить один из родителей, вне зависимости от трудоустройства и дохода семьи. В случае, если рождается сразу несколько детей, то деньги полагаются за каждого из них.
Еще три выплаты, на которые могут расчитывать россияне с детьми, это:
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет,
- ежемесячная выплата на детей до 3 лет на первого и второго ребенка для семей с доходом на одного члена менее 2 прожиточных минимум (в размере прожиточного минимума для детей по региону),
- ежемесячная выплата до 3 лет на третьего и последующих детей (введена в 78 регионах в размере прожиточного минимума на ребенка).
https://1prime.ru/state_regulation/20210823/834510869.html