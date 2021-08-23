МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация получила от Международного валютного фонда (МВФ) $18 миллиардов в виде специальных прав заимствования (SDR). Это произошло в рамках антикризисного распределения средств МВФ. Дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих

Как пишет РБК со ссылкой на экспертов, Москва может добавить эти деньги к своим резервам либо оказать помощь другим странам.

В понедельник, 23 августа, вступило в силу историческое по размеру распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ). Сумма — 456 миллиардов SDR, это эквивалентно $650 миллиардам.

Совет управляющих МВФ одобрил распределение в начале августа.

Впервые предложения выпустить дополнительные SDR в объеме не менее $500 миллиардов прозвучали весной прошлого пандемийного 2020 года. Это произошло пике первой волны пандемии коронавируса. Тогда директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что это будет "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса".

Развивающимся странам, в том числе государствам СНГ и Грузии, было выделено около $275 миллиардов.