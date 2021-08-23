Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле выросло до 5,99 миллиона
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле выросло на 2% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 5,99 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали, напротив, снижения показателя до 5,83 миллиона. При этом показатель за июнь был пересмотрен до 5,87 миллиона с 5,86 миллиона сделок.
В том числе продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 5,28 миллиона. В месячном выражении отмечено увеличение на 2,7%, а в годовом — снижение на 0,8%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 18,6%, до 367 тысяч долларов.
Помимо этого, число продаж кондоминиумов и квартир в июле составило 710 тысяч, что на 20 тысяч больше чем в июне. Показатель оказался на 22,4% выше показателя прошлого года. Средняя цена такой недвижимости выросла на 14,1% в годовом выражении, до 307,1 тысячи долларов.
В релизе также уточняется, что средняя цена для жилья всех типов в июле выросла в годовом выражении на 17,8%.
Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила менее 1%, не изменившись с июня, а также с июля прошлого года.
https://1prime.ru/state_regulation/20210823/834512674.html