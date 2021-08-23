МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле выросло на 2% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 5,99 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Китай назвал необоснованными санкции США по "Северному потоку-2"

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали, напротив, снижения показателя до 5,83 миллиона. При этом показатель за июнь был пересмотрен до 5,87 миллиона с 5,86 миллиона сделок.

В том числе продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 5,28 миллиона. В месячном выражении отмечено увеличение на 2,7%, а в годовом — снижение на 0,8%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 18,6%, до 367 тысяч долларов.

Помимо этого, число продаж кондоминиумов и квартир в июле составило 710 тысяч, что на 20 тысяч больше чем в июне. Показатель оказался на 22,4% выше показателя прошлого года. Средняя цена такой недвижимости выросла на 14,1% в годовом выражении, до 307,1 тысячи долларов.

В релизе также уточняется, что средняя цена для жилья всех типов в июле выросла в годовом выражении на 17,8%.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила менее 1%, не изменившись с июня, а также с июля прошлого года.