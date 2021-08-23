МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 миллионов детей — это 98% всех, кому положена такая меры поддержки, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Минтруд напомнил о шести выплатах для семей с детьми до трех лет

"По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 млн 70 тысяч детей школьного возраста. То есть, средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Прием заявлений продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года", — сказал Котяков журналистам.

В министерстве напомнили, что единовременная выплата по 10 тысяч рублей предназначена на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

По поручению президента, выплаты начались 2 августа. В первый день было направлено 17,4 миллиона выплат. В общей сложности такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.