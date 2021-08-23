МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз возобновил публикацию данных о ходе сезонных полевых работ в России — по оперативным данным регионов, российские аграрии на 23 августа намолотили 84,7 миллиона тонн зерна в бункерном весе, следует из информации на сайте министерства.

"По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 23 августа 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 29,9 миллиона гектаров, намолочено 84,7 миллиона тонн зерна при урожайности 28,3 центнера с гектара", — говорится в сообщении. Минсельхоз и Ozon заключили соглашение по сбыту фермерской продукции

Министерство на основании оперативных данных регионов публикует на своем сайте информацию о ходе сезонных полевых работ. Как правило, она раскрывается в ежедневном режиме, однако в текущем сезоне последняя статистика была опубликована 6 августа.

На прошлой неделе в Минсельхозе говорили РИА Новости, что ведомство совместно с регионами ведет техническую работу по уточнению формы и структуры оперативных данных по ходу уборки урожая и сева озимых культур. Министерство указывало, что после завершения данной работы публикация информации на сайте ведомства будет продолжена в ежедневном режиме.

По состоянию на 23 августа урожайность сбора зерновых и зернобобовых культур на 14% ниже показателя на 24 августа 2020 года (32,9 центнера с гектара). Для сравнения, на указанную дату прошлого года зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с площади 27,6 миллиона гектаров, было собрано 90,7 миллиона тонн зерна в бункерном весе.

По сравнению с уровнем на 6 августа 2021 года урожайность снизилась на 9,9% (на эту дату было собрано 68,2 миллиона тонн зерна с площади 21,7 миллиона гектаров при урожайности 31,4 центнера с гектара).

По состоянию на 23 августа пшеница обмолочена с площади 19,9 миллиона гектаров (собрано 62,2 миллиона тонн при урожайности 31,3 центнера с гектара), ячмень убран с площади 6 миллионов гектаров (намолочено 15 миллионов тонн при урожайности 25 центнеров с гектара).