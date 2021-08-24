МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу изучить ситуацию со стоимостью автоперевозок продуктов питания и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства. Страны СНГ увеличили поставки в Россию овощей и фруктов

Вице-премьер провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощной продукции. На совещании также обсуждались системные меры, направленные на снижение цен социально значимых продуктов. "Как отмечено в ходе совещания, ФАС России работает над формированием мониторинга структуры ценообразования и влияния на стоимость социально значимых товаров всех участников товаропроводящей цепи", — говорится в сообщении.

"В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20% до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги", — добавляет пресс-служба вице-премьера.

Кроме того, Абрамченко поручила проработать меры господдержки для увеличения возмещения затрат в целях сокращения сроков окупаемости строительства овощехранилищ в России.

"Необходимо предусмотреть меры по наращиванию мощностей для хранения овощей. Минсельхоз России по поручению вице-премьера проработает меры поддержки, направленные на увеличение возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилища", — сообщает пресс-служба Абрамченко. На совещании также обсуждались вопросы самообеспеченности овощной продукцией на Дальнем Востоке.