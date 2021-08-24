МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Проект строительства частной железной дороги от Эльгинского месторождения в Якутии до Охотского моря оценен в 97,1 миллиардов рублей. Это будет ветка Эльга-Чумикан, в проект также вошло создание на побережье нового порта для экспорта угля. Об этом сообщает РБК. В Якутии может возникнуть дефицит электроэнергии

Компания "Эльгауголь", которая инициировала строительство, на 95% принадлежит "А-Проперти" Альберта Авдоляна и на 5% "Ростеху". Такая стоимость указана в письме, которое гендиректор "Эльгаугля" Александр Исаев 20 августа направил заместителю министра транспорта Владимиру Токареву.

Как сообщает РБК, протяженность ветки составит почти 500 километров. По ней можно будет транспортировать 30 миллионов тонн угля в год. Из 97,1 миллиардов рублей на строительство железнодорожной дороги планируется потратить 37,3 миллиардов рублей, 28,4 миллиардов рублей — на закупку подвижного состава, на порт — 31,4 миллиардов рублей.

Сроки строительства — пять лет, окупаемость — семь лет.