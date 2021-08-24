МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Минцифры РФ разрабатывает несколько концепций систем для борьбы со звонками с подменных номеров, они находятся в разной степени готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Мошенники могут получить срок за махинации с телефонными номерами

Газета "Коммерсант" сообщила, что Общероссийский народный фронт направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором предлагает ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров. По данным издания, в документе также идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.

В пресс-службе министерства агентству сообщили, что на момент подготовки материала в Минцифры письмо не поступало.

"Борьба с мошенническими звонками включена в мероприятия федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика". В частности, сейчас в ведомстве в разной степени готовности разрабатываются концепции систем, предназначенных для борьбы со звонками с подменных номеров на территории РФ", — рассказали в пресс-службе.

Минцифры указало, что при разработке учитываются, в частности, "вопросы скорости внедрения, затрат операторов, системности проекта и его готовности противостоять новым угрозам". В пресс-службе добавили, что по этому вопросу Минцифры тесно взаимодействует с ЦБ, банками, операторами и IT-компаниями.