МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Семьи с детьми старше 8 лет нуждаются в поддержке, это поможет в борьбе с бедностью, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Минтруд напомнил о шести выплатах для семей с детьми до трех лет

Семьи с детьми-подростками надеются на расширение на них выплат, которые полагаются детям до трех и от трех до семи лет, сказала замминистра труда Ольга Баталина в воскресенье, на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями ЕР.

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина отметила, что для поддержки малообеспеченных неполных семей с детьми от 8 до 17 лет, с 1 июля для них были введены дополнительные социальные выплаты.

"В то же время полные семьи с двумя и более детьми старше 8 лет также нуждаются в поддержке", — уточнила она.

По словам старшего научного сотрудника Института социальной политики НИУ ВШЭ Елены Гориной, расширение выплат, которые сейчас получают семьи с детьми от 3 до 7 лет, на семьи с более взрослыми детьми, может стать весомым подспорьем в борьбе с бедностью, особенно если размер выплаты будет зависеть от доходов семьи.

Она обратила внимание, что сейчас материальная поддержка детей старше 7 лет из малоимущих семей — полностью региональный мандат. По этой причине ее уровень сильно различается в зависимости от возможностей регионального бюджета и приоритетов социальной политики в регионе.

"По сугубо предварительной оценке, на ежемесячную выплату в размере 0,5 ПМ на каждого ребенка 8-17 лет из малоимущей семьи может потребоваться около 250 миллиардов рублей в год", — добавила эксперт.