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2021
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Эксперт оценил затраты государства на выплаты военным
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Единовременная выплата военным, предложенная президентом РФ, может обойтись государству в 15,2 миллиарда рублей, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института... ПРАЙМ, 24.08.2021
выплаты, военные, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Единовременная выплата военным, предложенная президентом РФ, может обойтись государству в 15,2 миллиарда рублей, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина.
Ранее президент России Владимир Путин предложил осуществить
единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.
"Исходя из утвержденной штатной численности военнослужащих 1013 тысяч суммарные расходы на выплату могут составить 15,2 миллиарда рублей", — отметила эксперт.