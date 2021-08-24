МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Единовременная выплата военным, предложенная президентом РФ, может обойтись государству в 15,2 миллиарда рублей, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина. Новую выплату пенсионеров защитили от взысканий

Ранее президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

"Исходя из утвержденной штатной численности военнослужащих 1013 тысяч суммарные расходы на выплату могут составить 15,2 миллиарда рублей", — отметила эксперт.