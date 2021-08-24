МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в 10 тысяч рублей отдельным категориям граждан, получающих пенсию, сообщает пресс-служба Кремля. Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

"В целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, получающих пенсию, постановляю: произвести гражданам, постоянно проживающим на территории РФ и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий, которые назначены в соответствии с законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей", единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Согласно документу, выплату должны сделать в сентябре на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, то есть без подачи гражданами заявления. Если в сентябре выплатить не успеют, то направить выплату могут позже, говорится в указе.

"Единовременная денежная выплата и оплата услуг по доставке единовременной денежной выплаты осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджет… Порядок осуществления единовременной денежной выплаты устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности или выплату соответствующих пенсий", — добавляется в документе.

Согласно указу, получение гражданином этой выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер соцподдержки.

Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа. Указ вступает в силу со дня его подписания.