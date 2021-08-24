МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Речи о выплатах другим категориям граждан, кроме пенсионеров, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам и отдельным категориям граждан, получающих пенсию.

"В воскресенье речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах, различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идет", — сказал Песков журналистам.

Он также напомнил, что недавно выплаты прошли для большой категории граждан — для семей с детьми.