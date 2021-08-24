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В Кремле исключили планы по новым выплатам для россиян
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Речи о выплатах другим категориям граждан, кроме пенсионеров, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник президент РФ Владимир Путин... ПРАЙМ, 24.08.2021
выплаты, дмитрий песков, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Речи о выплатах другим категориям граждан, кроме пенсионеров, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам и отдельным категориям граждан, получающих пенсию.
"В воскресенье речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах, различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идет", — сказал Песков журналистам.
Он также напомнил, что недавно выплаты прошли для большой категории граждан — для семей с детьми.