КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг — ПРАЙМ. Минобороны РФ заключило более 40 контрактов на поставку свыше 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на 500 с лишним миллиардов рублей в ходе форума "Армия-2021", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей", — сказал Криворучко.

По его словам, подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации госпрограммы вооружения. Эксперт оценил затраты государства на выплаты военным

"В результате выполнения этих государственных контрактов ВС РФ пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники", — заключил замминистра.

На прошлогодней "Армии" Минобороны заключило контракты на сумму свыше 1,1 триллиона рублей.

Международный военно-технический форум "Армия" продлится до 28 августа.