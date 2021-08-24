МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Беспрецедентная выдача "вертолетных денег" со стороны МВФ обусловлена быстрым обесцениванием платежного средства организации – специальных прав заимствования. "Аттракцион неслыханной щедрости" от фонда позволит странам подлатать пострадавшие от коронакризиса экономики, Россия же, скорее всего, направит большую часть средств на политические цели. Россия получила 18 миллиардов долларов от МВФ

В понедельник вступило в силу крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов. Дополнительные резервные активы распределены в рамках борьбы с кризисом из-за пандемии среди 187 участников фонда.

Специальные права заимствования (SDR) — это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня. Квоты распределяются пропорционально вкладу стран. Это означает, что примерно 275 миллиардов долларов пойдут развивающимся странам, и из них примерно 21 миллиард долларов получат страны с низким доходом.

Больше всех средств в новых квотах досталось крупнейшим вкладчикам фонда. Так, США получили 112,8 миллиарда долларов, Япония — 41,9 миллиарда долларов, Китай — 41,44 миллиарда долларов.

Россия получила дополнительных квот на 12,367,6 миллиона специальных прав заимствования (SDR). По курсу на 23 августа эта сумма составляет примерно 17,54 миллиарда долларов. Украина получила доступ к квотам на 2,74 миллиарда долларов, Казахстан — на 1,57 миллиарда долларов, Белоруссия — на 926 миллионов долларов, Узбекистан — на 759 миллионов долларов.

При этом три страны — Венесуэла, Мьянма и Афганистан — не получили причитающихся им SDR из-за неопределенности с легитимным правительством. Украина получила $2,7 миллиарда от МВФ

По словам директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, мудрое использование этих средств даст уникальную возможность бороться с "нынешним беспрецедентным кризисом". Она призвала развитые страны переводить свой баланс квот в МВФ в пользу развивающихся стран. Однако это не обязательно. Государства сами могут решить, как именно использовать полученные квоты — покупать и продавать SDR, обмениваться ими или передавать безвозмездно. Государства, у которых есть текущие долговые обязательства перед МВФ, также могут использовать полученные SDR для обслуживания этих долгов. При этом, чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, необходимо их конвертировать.

ПО ПРИМЕРУ ШТАТОВ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, МВФ следует примеру США, которые уже много лет наводняют рынки долларовой ликвидностью, борясь с замедлением экономического роста с помощью "количественных смягчений".

К примеру, так уже было в 2009 году, после мирового финансового кризиса. Тогда МВФ раздал своим членам 250 миллиардов долларов. В этот раз фонд раздаёт уже сумму побольше. Скорее всего, это указывает на усиление неопределенности будущего мировой экономики, сказал доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

МВФ понимает, что всевозможные "количественные смягчения" уже высоко подняли цены на любые активы, которые покупаются в долларах. На этом фоне ценность SDR, которые все страны в конечном счете пересчитывают все равно в доллары, теряется, отмечает главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

"Пока не разразился очередной мировой экономический кризис, МВФ счел, что эти SDR лучше раздать странам-участницам, дав им возможность хотя бы немного подлечить свои экономики от последствий локдаунов, может быть, направить часть средств на развитие медицины", — говорит аналитик.

НА ЧТО РОССИЯ ПОТРАТИТ SDR

Для России очень важно, что, несмотря на санкции, SDR все-таки выдали в полном объеме, без каких-либо оговорок, почеркнул Антонов.

"И поскольку это не обычные фиатные деньги, то их, скорее всего, Россия будет использовать во внешнеполитических целях — например, выдаст странам-соседям в виде кредитов или в виде безвозмездной помощи в обмен на политические преференции", — считает он.

У России золотовалютные резервы легко покрывают внешний долг, поэтому выплата SDR никак не определяет дальнейшее экономическое развитие, пояснил он. Эксперт рассказал, куда Россия может направить полученные от МВФ средства

Тимофеев не исключает, что SDR могут потратить на сокращение внутреннего государственного долга, а также на смягчение последствий пандемии COVID-19. Также Банк России может их отложить к международным резервам или распорядиться в пользу бедных на социальные нужды и дополнительные резервы.

А вот по мнению Антонова, социальная сфера в России этих квази-денег, скорее всего, не получит, так как для этого потребуется их конвертация в обычные фиатные безналичные доллары. В этом случае придется найти страну-партнера, которая согласится на такой обмен.

"Пустить их на внешнюю политику проще и целесообразнее", — заключил он.