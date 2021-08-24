МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июле увеличились на 1% по сравнению с пересмотренным показателем июня, до 708 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Американский индекс акций NASDAQ обновил исторический максимум

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя на 3% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 700 тысяч. Показатель июня был пересмотрен до 701 тысяч с 697 тысяч.

По сравнению с июлем 2020 года, когда индикатор составлял 972 тысячи, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали снижение на 27,2%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.