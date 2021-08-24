МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Уровень безработицы в РФ сейчас находится на уровне 5% и продолжает снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России". Путин сообщил о восстановлении российской экономики

Глава государства подчеркнул необходимость найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Партия "Единая Россия" должна энергично подключиться к реализации этих планов, добавил Путин.

"Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию "Единая Россия " энергично подключиться к реализации этих планов", — сказал он.

Кроме того, нужно специальная программа поддержки занятости для людей с ограничениями по здоровью, подчеркнул президент РФ. "Необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью", — сказал Путин.

По его словам, надо создать условия, чтобы они могли трудиться, получать постоянный доход. "Здесь важно учесть все вопросы об обучении и по повышению квалификации до открытия специализированных рабочих мест ", — добавил глава государства.