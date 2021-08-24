МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить выплату военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Путин сообщил о восстановлении российской экономики

Ранее президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

"И, кстати, предлагаю распространить эту выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов", — сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".

Президент также заявил, что выплату все военнослужащие получат в одинаковом размере — вне зависимости от звезд на погонах, все в этом равны, "как в бане".

"Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров", — заявил он в ходе съезда партии "Единая Россия".