Путин предложил расширить круг получателей выплат военным
Путин предложил распространить выплату военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить выплату военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.
"И, кстати, предлагаю распространить эту выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов", — сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".
Президент также заявил, что выплату все военнослужащие получат в одинаковом размере — вне зависимости от звезд на погонах, все в этом равны, "как в бане".
"Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров", — заявил он в ходе съезда партии "Единая Россия".