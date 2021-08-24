В "Роскосмосе" рассказали о неудачных примерах частной космонавтики
Рогозин назвал неудачным примером частной космонавтики покупку S7 "Морского старта"
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ситуация с проектом "Морской старт", когда S7 купила пусковую платформу, но осталась из-за пандемии без средств на ее модернизацию, является негативным примером частной космонавтики, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Сейчас судьба будет решатся этих двух объектов (плавучей платформы и командного судна — ред.). Вот этот пример, может быть, неудачный, но с другой стороны, я все равно призываю людей: надо рисковать", — сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".
По его словам, ситуацию для S7 ухудшили пандемия и локдаун, оставив авиакомпанию без средств на модернизацию "Морского старта".
Рогозин рассказал, что сложность частной космонавтики связана с длительными сроками создания космической техники — 3-7 лет для спутников и 7-10 лет для ракет. "Есть ли у нас такие терпеливые люди, которые готовы вкладываться в отрасль?" — спросил Рогозин.
В то же время он отметил, что в лице сотрудников "Роскосмоса" такие инвесторы найдут поддержку.