МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ситуация с проектом "Морской старт", когда S7 купила пусковую платформу, но осталась из-за пандемии без средств на ее модернизацию, является негативным примером частной космонавтики, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Дочка" S7 назвала препятствия для создания частной космической ракеты

"Сейчас судьба будет решатся этих двух объектов (плавучей платформы и командного судна — ред.). Вот этот пример, может быть, неудачный, но с другой стороны, я все равно призываю людей: надо рисковать", — сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, ситуацию для S7 ухудшили пандемия и локдаун, оставив авиакомпанию без средств на модернизацию "Морского старта".

Рогозин рассказал, что сложность частной космонавтики связана с длительными сроками создания космической техники — 3-7 лет для спутников и 7-10 лет для ракет. "Есть ли у нас такие терпеливые люди, которые готовы вкладываться в отрасль?" — спросил Рогозин.

В то же время он отметил, что в лице сотрудников "Роскосмоса" такие инвесторы найдут поддержку.