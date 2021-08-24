ВАШИНГТОН, 24 авг — ПРАЙМ. Палата представителей США одобрила бюджетный план на 3,5 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования. США продадут 20 миллионов баррелей нефти

План включает резкое расширение социальных гарантий на ряд последующих лет. Этот план еще предстоит рассмотреть сенату. План поддержали 220 членов палаты представителей, против были 212.

Кроме того, инфраструктурный план на 1,2 триллиона долларов, уже принятый сенатом, прошел процедурное голосование, но еще не принят палатой представителей окончательно. Последнее голосование ожидается до 27 августа.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси настаивала на том, что оба законопроекта должны быть приняты совместно, ей возражала группа умеренных демократов.