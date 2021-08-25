НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно совершенствовать оплату труда педагогов, но исходя из бюджетных возможностей. Депутаты предложили ввести базовый доход для семей с детьми

"Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем это делать и дальше", — сказал президент на встрече с учителями и учениками.

Также президент РФ предложил объявить 2023 год Годом педагога.

В среду в ходе онлайн-встречи Путина с учителями и учениками выпускница 2021 года, 400-балльница ЕГЭ, студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Екатерина Гришина предложила поблагодарить всех учителей и объявить один из последующих годов Годом учителя и наставника.

"Да, Кать, это хорошая идея, хорошее предложение. У нас сейчас 2021 год. В 2023 году мы будем отмечать 200-летие Ушинского Константина Дмитриевича. Это один из основателей российской педагогики. Можно так и сделать, 2023 год объявить Годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счет. Спасибо большое за предложение", — сказал Путин в ответ.