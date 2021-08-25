МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Зарплаты по итогам пяти месяцев текущего года продолжают рост, превышают докризисные уровни, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Власти заявили о возвращении экономики к уровням до пандемии

Согласно сообщению, вице-премьер провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, на нем был представлен доклад Минэкономразвития о развитии экономики и планах по созданию рабочих мест до конца 2021 года.

Как отмечается в сообщении, на рынке труда сохраняются позитивные тенденции, уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) последовательно снижается и по итогам июня достиг 4,8%. Численность рабочей силы и уровень участия в рабочей силе в последние месяцы превышают уровни аналогичных периодов 2019 года.

"Заработные платы по итогам пяти месяцев текущего года продолжают рост и в целом уверенно превышают докризисные уровни. В то же время ситуация по регионам и отраслям остается неоднородной. Минэкономразвития продолжает вести мониторинг, в том числе с учетом реализации уже принятых решений, направленных на восстановление рынка труда", — говорится в сообщении.

В секретариате добавили, что Минтруду было поручено дополнительно проработать предложения по повышению инвестиционной активности и созданию новых рабочих мест в регионах, в которых имеются признаки структурной безработицы. О результатах министерство должно будет доложить в правительство.