МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Росстат впервые с середины июля зафиксировал недельную инфляцию в РФ — она составила 0,1%, с начала года по 23 августа потребительские цены выросли на 4,58%, следует из данных ведомства. Росстат отметил снижение цен на ряд важных продуктов

"За период с 17 по 23 августа 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала августа – 100,07%, с начала года – 104,58%", — говорится в сообщении.

В последний раз недельная инфляция была зафиксирована с 6 по 12 июля. Далее чередовались дефляция и нулевая инфляция, в частности на предыдущей неделе, с 10 по 16 августа, была дефляция в 0,01%.

Рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизтопливо — на 0,1%.

Отслеживаемые Росстатом в еженедельном режиме стройматериалы преимущественно подешевели: металлочерепица — на 0,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 0,7%. Вместе с тем доски обрезные подорожали на 1,5%.

Росстат также отмечает, что цена поездки на отдых в Турцию выросла на 0,7%, стоимость проживания в гостиницах одной, трех, четырех и пяти звезд — на 0,7-2,9%, в хостелах – на 0,6%. При этом подешевели проживание в двухзвездочных гостиницах – на 0,1%, путевки в санатории – на 0,4%, а также путевки в дома отдыха и пансионаты — на 0,7%.