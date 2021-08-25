МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Рост промышленного производства в России в июле замедлился до 6,8% в годовом выражении с июньских 10,2%, в месячном выражении отмечено снижение — на 0,1%, сообщил Росстат. В России впервые с июля зафиксирована недельная инфляция

Как указывается в сообщении, по итогам января-июля рост промпроизводства составил 4,4% в годовом выражении. В июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем промышленность снизилась на 0,1%; с исключением сезонного и календарного факторов — также снижение на 0,1%.

"Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19, можно отметить, что рост к июлю 2019 года составил 0,7%", — отметили в статистическом ведомстве.

В публикации Росстат представил уточненные данные по динамике промышленности за 2020 год: по итогам года промпроизводство в России снизилось на 2,1% на фоне ограничений, действовавших в экономике в связи с коронавирусной инфекцией (прежняя оценка — спад на 2,6%). Вслед за уточнениями данных прошлого года пересмотрена и статистика текущего года. Так, по итогам первого полугодия рост промышленности теперь оценивается в 4% (прежняя оценка — 4,4%), по итогам второго квартала — в 9,7% (вместо 10,1%), а снижение по итогам первого квартала — в 1,3% (вместо 0,9%). Росстат отметил снижение цен на ряд важных продуктов

Согласно данным Росстата, в июле добыча полезных ископаемых выросла на 11,6% после роста на 13,7% в годовом выражении в июне. Обрабатывающая промышленность в июле выросла на 3,4% в годовом выражении после роста на 7,6% месяцем ранее. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в июле составил 6,5% после 8,1% в июне. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост замедлился до 16,7% с 33,5% в июне.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост промпроизводства составит 3,6%.