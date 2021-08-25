МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Министерство торговли США ввело импортные пошлины на ряд наименований стальных труб из РФ, с Украины и из Южной Кореи, при этом пошлина на российские трубы достигает почти 210%, следует из документа, размещенного в Федеральном реестре США. В США считают, что встреча Зеленского и Байдена закончится провалом

"На основании положительных окончательных решений министерства торговли и Комиссии по международной торговли, минторг вводит антидемпинговые пошлины на бесшовные стандартные, магистральные и напорные трубы из углеродистой и легированной стали из Кореи, России и с Украины", — говорится в сообщении.

Для российских труб пошлина составила 209,72%, для корейских — 4,44% (с поправкой на компенсацию экспортных субсидий), а для украинских — 23,75%.

В начале августа минторг США сообщил о намерении ввести пошлины на ряд стальных труб, так как Комиссия по международной торговле США определила, что страна несет убытки из-за того, что экспорт этих труб в США идет по цене "ниже справедливой".