МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Спрогнозирован отказ от так называемой "белорусской" схемы ввоза товаров в Россию после отмены Минском нулевого НДС для товаров, завозимых в страну для последующего экспорта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных им участников рынка.

Российские таможенные брокеры считают, что после 31 августа число российских предпринимателей, использующих "белорусский" коридор, сократится минимум вдвое. Финансист предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже

С этого дня перестанет действовать указ президента Белоруссии от 2011 года, который освобождал от налога на добавленную стоимость товары, ввозимые в эту страну лицами, обладающими статусом уполномоченного экономического оператора и включенными в реестр владельцев таможенных складов и/или складов временного хранения, при условии, что впоследствии они экспортируют эти товары в другие страны.

Президент таможенного представителя "КВТ Сервис" Юлия Шленская рассказала, что раньше российские компании могли ввозить товары через Белоруссию, привлекая местных таможенных операторов. "Это позволяло им платить НДС не в момент ввоза, а позже не позднее 20-го числа месяца, в который компания приняла товар на учет. Благодаря этому коммерсанты могли отсрочить момент, когда придется изъять средства из оборота на уплату налога", — пояснила она.

Коммерческий директор логистического оператора ГК AKFA Алексей Чернышев в свою очередь отметил, что таможенные органы Белоруссии "не так тщательно проверяли таможенную стоимость, что позволяло уплачивать пошлины кратно меньше, чем должно было быть".

Гендиректор компании "Универсальные грузовые решения" Сергей Мартьянов считает, что в связи с нововведением после 31 августа число российских компаний, которые ввозили товары через Белоруссию, упадет на 50-70%.