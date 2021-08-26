МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Задача потушить природные пожары в Якутии, поставленная президентом России Владимиром Путиным, практически выполнена, сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян на пресс-конференции в четверг. Путин призвал улучшить систему природоохраны от пожаров

"Буквально двое суток я вернулся с очередной командировки, где президентом была поставлена задача ликвидировать пожары в Якутии. Задача эта практически выполнена, там сейчас фоновое остается, в зоне контроля эти пожары", — сказал Чуприян.

По данным оперативного штаба республики, за прошедшие сутки в регионе локализовано шесть пожаров на площади более 300 тысяч гектаров, ликвидировано — пять на площади 316 гектаров. Обнаружено десять новых очагов на площади 1686 гектаров. В Горном и Намском районах Якутии, где в этом сезоне отмечалась самая напряженная лесопожарная обстановка, потушили все лесные пожары. В работе задействованы 1 206 человек и 106 единиц техники, в том числе 19 воздушных судов.