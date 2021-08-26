МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 августа, увеличилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 353 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Минторг США улучшил оценку роста ВВП США во втором квартале

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали меньшего роста показателя — до 350 тысяч. Показатель вырос впервые за 4 недели. Число заявок за неделю, завершившуюся 14 августа, было пересмотрено до 349 тысяч с 348 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 11,5 тысяч с пересмотренного показателя прошлой недели — до 366,5 тысячи. Показатель предшествующей недели был пересмотрен до 378 тысяч с 377,75 тысячи.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 августа, упало на 3 тысячи с показателя предыдущей недели — до 2,862 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 2,865 миллиона с 2,82 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.