МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и приводит к увеличению инфляционного давления, необходимы совместные меры для снижения факторов перегрева экономики, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС. Банк России прокомментировал инфляцию в стране

"Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и так далее", — сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина.

Министр также отметил, что в первом полугодии рост экономики РФ достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его.

"Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики", – подчеркнул он.

Следующую встречу финансового трека БРИКС планируется провести "на полях" годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре 2021 года.