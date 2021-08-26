МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Трое представителей Федеральной резервной системы США в трех отдельных телеинтервью в четверг сказали, что момент перехода к сворачиванию центральным банком стимулирования через покупки облигаций приближается. Силуанов назвал причины ускорения инфляции в мире

В условиях ускорения инфляции до неожиданно высоких уровней и неопределенности относительно перспектив ее замедления в следующем году "необходимо приступать к сворачиванию стимулирования и заканчивать его к концу первого квартала следующего года", считает президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, выступавший на телеканале CNBC. Буллард поделился мнением о том, когда следует завершать программу стимулирования, в рамках которой ФРС ежемесячно приобретает облигаций на 120 млрд долларов США.

В ФРС уже сигнализировали о том, что состояние экономики улучшилось достаточно, чтобы покупки активов можно было сокращать. Комитет ФРС по операциям на открытом рынке отмечал, что этот процесс может начаться уже в этом году, что в целом соответствует ожиданиям финансового рынка.

Буллард отметил, что, когда процесс покупки облигаций будет завершен, можно будет оценить ситуацию, и тогда будет видно, насколько замедлилась инфляция. "Если она не замедлится, придется действовать более агрессивно", сказал он, имея в виду использование для обуздания инфляции инструментов денежно-кредитной политики.

Представители ФРС Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан и президент Федерального резервного банка Эстер Джордж выступили накануне открытия ежегодной конференции ФРС-Канзас-Сити, которая обычно проходит в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), но в этом году будет проводиться в виртуальном формате. Никто из них в этом году не является голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке.

Буллард последнее время не раз призывал центральный банк замедлить покупки облигаций, аргументируя эти призывы высокими темпами восстановления американской экономики. В интервью он подтвердил свою позицию, отметив, что покупки активов, в том числе облигаций с ипотечным покрытием, осуществляются в условиях "формирования жилищного пузыря", раздуванию которого ФРС невольно способствует, поддерживая стоимость долгосрочных заимствований на слишком низком уровне. На рынке полагают, что ФРС может начать сокращение скупки уже в этом году

Буллард также сказал, что быстрое сворачивание покупок активов даст ФРС возможность повысить процентную ставку для борьбы с инфляцией, если это будет сочтено необходимым. Сейчас ключевая процентная ставка ФРС находится на уровне, близком к нулевому.

Позднее в тот же день на CNBC выступал президент ФРС-Даллас Каплан. Он сказал, что хотел бы, чтобы объявление о сворачивании покупок активов было сделано на сентябрьском заседании ФРС, а сам процесс начался в октябре или примерно в это время и завершился в течение около восьми месяцев. Он также подтвердил, что первое повышение процентной ставки, по его мнению, будет произведено уже в следующем году.

Каплан отметил что покупки активов имели целью стимулирование спроса в разгар пандемии Covid-19, и что эта проблема уже решена. Он также выразил обеспокоенность тем влиянием, которое покупки активов могут оказывать на склонность инвесторов к рискам.

В том, что касается покупки активов, "мы наблюдаем непреднамеренные побочные эффекты, такие как склонность к чрезмерным рискам, а также некоторые перекосы и излишества, особенно на рынке кредитования, которые, я думаю, нужно будет нормализовать", сказал Каплан.

Буллард отметил, что инфляция создает проблемы для работников. В прошлом году ФРС приняла новый подход к таргетированию инфляции, допускающий превышение целевого показателя в 2% для компенсации периодов, когда инфляция была ниже его. Представители ФРС в целом сходятся во мнении, что нынешний неожиданно сильный разогрев инфляции не будет продолжаться долго, и что он связан с особенностями экономики, выходящей из коронавирусных локдаунов. И все же Буллард предупредил, что ценовое давление порождает риски.

"Меня беспокоит это, то, что реальные заработки падают", — сказал он, добавив, что работники с низкими заработками, которые к тому же отчасти съедаются инфляцией, имеют меньше возможностей для защиты от инфляции, нежели богатые инвесторы, которые в нынешних условиях могут найти способы хеджирования своих интересов. Глава ФРС напомнил, что инструменты поддержки экономики не бесконечны

Президент ФРС-Канзас-Сити Эстер Джордж выступала на телеканале Fox Business Network. "Мы будем продолжать наблюдать рост числа рабочих мест", — отметила она, добавив, что на этом фоне к замедлению покупок активов можно переходить уже в этом году, и подчеркнув, что лучше начать этот процесс раньше, чем позже.

Джордж не стала делиться предпочтениями в отношении сроков и порядка сворачивания стимулирования. "У меня нет четкого представления о суммах и датах", — сказала она. Тем не менее, она отметила, что рынок жилья выглядит особенно разогретым на фоне покупок центральным банком облигаций с ипотечным покрытием.

В пятницу на конференции ФРС-Канзас-Сити выступит председатель центрального банка Джером Пауэлл. Его доклад будет посвящен экономическим перспективам. Ожидается, что президенты региональных банков будут выступать в формате телеинтервью.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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