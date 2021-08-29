МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Кабмин РФ одобрил расширение границ территорий опережающего развития в Забайкалье и Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства. Правительство направит дополнительные средства на дороги

"Границы территорий опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" в Забайкальском крае и "Снежинск" в Челябинской области будут расширены за счёт включения новых земельных участков. Такие постановления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это поможет создать благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов, например, в ТОР "Забайкалье" будет построен тепличный комплекс, а также появится предприятие для выращивания зерновых культур. Уточняется, что это позволит привлечь не менее 4 миллиардов рублей частных инвестиций и создать примерно 240 рабочих мест.

Кроме того, В ТОР "Снежинск" для привлечения 2,9 миллиарда рублей частных инвестиций и создания более 370 рабочих мест планируют открыть 5 новых проектов.

"Речь идёт об открытии промышленных предприятий по изготовлению антикоррозионных и огнезащитных лакокрасочных материалов, керамической плитки, переработке отходов из полистирола и полипропилена, по нанесению металлических покрытий на стальные трубы и изготовлению термоизолирующих футляров", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что ТОР должен стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, увеличивая благосостояние жителей регионов. Кроме того, резидентам ТОР доступно много льгот, например, сниженные ставки по налогам и страховым взносам, а также процедура свободной таможенной зоны.