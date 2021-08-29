КИЕВ, 29 авг — ПРАЙМ. Финансовая помощь от МВФ на сумму 2,7 миллиарда долларов позволит Украине увеличить социальные выплаты, заявил премьер страны Денис Шмыгаль. Политика вмешается. На что пойдут миллиарды от МВФ для России

Украина 23 августа получила на свои счета 2,7 миллиарда долларов от Международного валютного фонда.

"Украина на этой неделе получила от Международного валютного фонда более 2,7 миллиарда долларов безвозвратной помощи… Полученная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам", — написал Шмыгаль в своем Facebook.

В минувший понедельник вступило в силу крупнейшее в истории расширение средств МВФ на 650 миллиардов долларов. Квоты распределяются пропорционально вкладу стран, поэтому крупнейшие вкладчики получают больше квоты.