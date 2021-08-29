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https://1prime.ru/state_regulation/20210829/834547790.html
Стало известно, на что Украина потратит финансовую помощь от МВФ
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Финансовая помощь от МВФ на сумму 2,7 миллиарда долларов позволит Украине увеличить социальные выплаты, заявил премьер страны Денис Шмыгаль. Украина 23 августа получила на свои... ПРАЙМ, 29.08.2021
мвф, украина, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
© AFP/ Yuri Gripas
КИЕВ, 29 авг — ПРАЙМ. Финансовая помощь от МВФ на сумму 2,7 миллиарда долларов позволит Украине увеличить социальные выплаты, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.
Украина 23 августа
получила на свои счета 2,7 миллиарда долларов от Международного валютного фонда.
"Украина на этой неделе получила от Международного валютного фонда более 2,7 миллиарда долларов безвозвратной помощи… Полученная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам", — написал Шмыгаль в своем Facebook.
В минувший понедельник вступило в силу крупнейшее в истории расширение средств МВФ на 650 миллиардов долларов. Квоты распределяются пропорционально вкладу стран, поэтому крупнейшие вкладчики получают больше квоты.