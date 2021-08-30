МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Власти РФ выплатили 202 миллиарда рублей в качестве единовременной выплаты на школьников, это более 99%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции. Россияне рассказали, на что потратили "школьные" выплаты

"Единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 миллиона детей на общую сумму 202,8 миллиарда рублей. При этом количество детей, на которых планируется осуществить единовременную денежную выплату, как мы и прогнозировали, до конца года должно составить 20,4 миллиона детей, таким образом на сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы прогнозировали ", — сказала Голикова.

Кроме того, с 1 сентября будет увеличен объем субсидий на горячее питание школьников в 10 регионах, которые устранили ранее выявленные недостатки, добавила вице-премьер. По ее словам, мониторинг обеспечения горячим питанием продолжается уполномоченными органами во всех регионах страны.

"В результате реализации мероприятий по обеспечению горячим питанием учащихся первого- четвертых классов с 1 сентября такое питание будут получать 7,4 миллиона учащихся начальных классов в 38,8 тысячах школ страны", — отметила она. На указанные цели в федеральном бюджете 2021-2023 годов предусмотрено более 183 миллиардов рублей.

Во всех регионах РФ учебный год планируется начать в очном формате, подчеркнула Голикова. Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и соблюдением рекомендаций.