МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна, она непростая и обсуждается в правительстве, решений об изменении порядка въезда пока нет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российские рестораторы предложили оплатить ввоз мигрантов

"Проблема мигрантов — это проблема, которая действительно обсуждается. Вы знаете, что обсуждается она в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля. Также вы знаете, что она весьма и весьма актуальна. Эта проблема не только для общепита, она и для строителей актуальна, и для других секторов экономики", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли сейчас проблема мигрантов на федеральном уровне.

"Проблема эта непростая, с учетом сохраняющейся все-таки опасности по распространению коронавируса, других аспектов. Правительство этим занимается", — добавил он.

Песков уточнил, что говорить об изменениях правил въезда и пребывания в России для мигрантов преждевременно. "Пока никаких решений на этот счет не поступало. Существуют разные экспертные предложения", — сказал пресс-секретарь президента.