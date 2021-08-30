МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Инициатива, предложенная главой Минобороны Сергеем Шойгу о новых городах в Сибири, представляется очень важной, развитие страны требует появления новых центров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кремль высказался о нехватке трудовых мигрантов

"И то, и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни — это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какую задачу в Кремле считают первостепенной: развитие существующих городов Сибири или строительство новых.

Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности — например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию.