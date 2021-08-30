МИНСК, 30 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве, дата была согласована в понедельник в телефонном разговоре, передает в понедельник госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин созвонился с Лукашенко, поздравил его с днем рождения, собеседники также затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого проинформировал журналистов, что рабочий визит Лукашенко в Россию и контакты с Путиным планируются на первую декаду сентября.

"Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. Дата была согласована главами государств сегодня во время телефонного разговора", — говорится в сообщении агентства.